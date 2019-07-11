浩鼎生技公司內線交易案被告張念慈等5人一審判決無罪，士林地檢署7月4日收到判決後，今決定提起上訴。士檢表示，內線交易罪當中的「重大消息」時間點，是指2015年8月28日專家會議，已經確定無法依照原計劃解盲，並非解盲失敗，判決一直針對是否隔年2月21日前是否能事先得知打轉，疑似陷入迷思，決定向上級法院請求撤銷原判決。

檢方表示，專家會議當中探討OBI-822乳癌新藥的實驗，已經無法依照原計畫解盲，此一重大消息足以影響投資人的信心，導致股價的漲跌，但張念慈等5人隱藏消息，自己卻賣股票獲利。

檢察官以美國職棒大聯盟比賽，開打前夕先發投手受傷，必須更換陣容，儘管比賽結果勝負未定，但此一消息足以影響觀眾進場的意願，甚至彩券押注的賠率，若刻意隱藏此一重大消息，球團的老闆、醫師因而獲利，這就有如「博歹筊」（詐賭）。

檢方認為，董事長張念慈、副董事長許友恭、總經理兼發言人許秀美、醫學處處長廖宗志、研發長游丞德均為浩鼎公司內部人員，再2015年9月至2016年1月間，分別賣出37張到676張浩鼎股票，士林地院認重大消息時間點不明確，6月21日判決張等5人無罪。

(中時 )