國民黨總統初選競爭激烈，另一方面也傳出將在28日召開的全代會上修黨章，擬刪除「總統兼任黨主席」條款。對此，前新北市長朱立倫今受訪表示，這要尊重黨代表最後的決定，但自己的建議是下週再提好，畢竟這週在黨內初選，不要讓任何氣氛影響黨內初選，「下禮拜再提、再討論比較適合」。

對於總統初選民調監聽報告流出，朱立倫則說，這個監聽報告應該只是部分幾通而已，跟實際的可能差距很大，而現在既然民調進行中，大家就平常心，不要對民調有任何干擾行為。他也說，不管這個過程怎麼樣，都已經過這半年，連規則都改過16次，自己都接受了，會保持這樣的態度，而報告也確定不會是朱立倫陣營流出的。

面對媒體詢問，是否擔心初選後會有「八德夜市」跑出來？朱強調「我相信不會」，高雄市長韓國瑜也出面呼籲，絕對不要有這樣的行為出現；不管初選的結果怎樣，只是一個民調的結果，對於初選結果大家也都尊重，立刻要團結在一起，無論是民進黨、台北市長柯文哲，每天就是期待國民黨能夠對立、分裂、對抗或有任何衝突，這些都不應該發生。

談起企業不加薪就要加稅主張，朱立倫表示，所謂企業不加薪就加稅，就是在保留盈餘當中，若他能夠用來加薪，當然會予以鼓勵，但若他不願加薪，持續把這些錢留在公司、給股東的話，那就應該給他加10％保留盈餘稅，這個方式某種程度算鼓勵，某種程度也算強迫企業加薪。

(中時 )