為防範暑假期間青少年犯罪或被害，台中市警局烏日分局除加強各項防範作為、持續與學校老師保持聯繫並關注學生動向，副分局長蔡期望也特別透過廣播宣導，呼籲青少年應培養正當休閒活動，勿結夥聚眾、遠離易生危害處所。

蔡期望指出，暑假是青少年犯罪與被害高峰期，警方透過各項活動，盼加強青少年對法律的認識、避免誤觸法網，也讓預防犯罪與法治觀念向下紮根，宣導內容分別為防制少年接觸毒品與被害、防制少年被吸收加入幫派、避免兒少遭色情行業利用

等。

此外，烏日分局轄內因有高鐵台中站，為台中市重要交通樞紐，蔡期望說，有感於下班、國定假日前夕屬於交通尖峰時段，特別加派警力疏導，並透過分層分流政策、交通疏導執法等作為，全天性執行「交通分層分流政策」，也加強勸導違規攬客的計程車及違規營業的白牌車、行人與機車等。

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(中時 )