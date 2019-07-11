現代人因為外食多，很難攝取足夠的纖維，因此會選擇高纖豆漿、綠茶甚至是高纖奶等飲品，家醫科醫師陳崇賢在臉書分享，自己只要攝取這類的膳食纖維就容易放屁甚至狂拉，因此說明了2種不同的膳食纖維，其中「水溶性」的最易造成排氣。

陳崇賢在臉書分享，第一種「水溶性」的膳食纖維是加在飲料中的，例如：果膠、黏質物、植物膠、海藻膠、寡醣。水溶性膳食纖維的特點就是：在小腸不易被吸收，但是在大腸會被細菌分解，而產生氣體，也就是造成放屁不斷的原因。

第二種「非水溶性」的膳食纖維，例如：木質素、植物表皮質、半纖維素。這些的口感就比較粗糙了，像是水果的皮、菜梗之類的都會有。因為腸道不能消化，也不會被細菌分解，單純只會增加糞便量，不會造成排氣。

陳崇賢說明，事實上一天需要的膳食纖維是25公克，平常只要有認真攝取原形食物，不太需要另外補充含膳食纖維的補充品或飲品。他舉例，每100公克的食物所含膳食纖維含量，五穀米有 4.9 公克、紅蘿蔔有 2.6 公克、花椰菜有 2.0 公克…，算起來很容易達標。

(中時電子報)