◎朱立倫斷言柯參選必定第三 柯文哲反酸：他自己第幾？

國民黨總統初選參選人朱立倫昨天受訪時斷言，若台北市長柯文哲參選2020，勢必只能拿到第三名。柯今天聞言後大笑酸回：「不一定吧，那他斷言他自己第幾名？」不過，對於要不要角逐大位等提問，他也並未正面回應。

◎傳時代力量欲切割 柯Ｐ：一人不代表全黨

台北市長柯文哲還未鬆口要不要參選2020，但已經傳出親民黨有意與他形成「白橘合作」，甚至「柯宋配」；另一方面，過去經常被認為政治光譜與柯算是接近的時代力量，卻傳出黨主席邱顯智在美國透露，將要切割柯文哲，如果未來黨內有人支持柯，不排除黨紀處分。對此，柯文哲均稱，等發生再講。

◎開發值上看230億 中捷綠線市政府站招商

台中捷運綠線將在明年底全線通車，捷運綠線台中市政府站座落台灣大道及文心路口，為捷運綠線及藍線交會處，具絕佳區位優勢，站旁基地捷G9-1、捷G9-2達3660坪，開發總銷金額上看230億元；中市府11日公告徵求投資人，預計8月12日辦理招商說明會，至明年1月10日收件截止，籲請各界把握軌道經濟新商機。

◎馬英九被訴洩密案 明終局宣判一槌定清白

前總統馬英九被訴洩密案，一審判他無罪，二審逆轉判4月，最高法院撤銷發回高院更審，馬英九堅稱無罪，但檢方表示「天子犯法與庶民同罪」，馬須被判刑，高院更一審明天宣判，由於全案不能再上訴，馬英九有罪或無罪，將因此確定。

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(中時電子報)