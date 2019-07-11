浴室陳年的水垢、污垢難清怎麼辦？有網友就在臉書上分享自己家浴室玻璃上的2年髒污，因為太久沒清變得非常頑固，「檸檬酸、小蘇打⋯⋯等都用過了效果不好」，就在她絕望的時候，在美式賣場好市多意外發現這瓶清潔劑，只要噴一下、靜置，用海綿輕刷就乾淨溜溜，「買到它跟遇到救星一樣」。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出使用前、使用後的對照圖，可以看到效果真的很強，但是噴多了味道很刺鼻，價格是一組3瓶299元，讓網友們看了留言，「這瓶真超推，浴室地板噴完靜置10至15分後進去刷完全不費力，地板霉垢跟馬桶都洗的乾淨亮晶晶」、「我拿來洗14年的地板瓷磚縫，靜置3分鐘再刷，效果棒棒的」。

但也有人說，這瓶效果太強又很臭，「味道是缺點」、「如果是沒有窗戶的浴室，味道會讓人不舒服」、「我傻傻的用來洗淋浴間地板黴菌，結果侵蝕了⋯縫變的很深，剩下的只敢用來洗馬桶」。

(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說)

(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說)

(中時電子報)