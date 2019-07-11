彰化縣長王惠美、福興鄉長蔣煙燈今天前往勘查福興鄉南環路工程進度。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美、福興鄉長蔣煙燈今天前往勘查福興鄉南環路工程進度。（吳敏菁攝）

彰化福興鄉南環路為彰鹿路通往彰化西南部沿海鄉鎮最重要道路，完工7年，卻已坑坑洞洞，駕駛封為「車損道」，縣府將南環路從原本公所管轄納編為縣管鄉道彰206線，並向中央爭取前瞻基礎建設，核定補助經費1.24億元改善，11日會勘發現路基太不紮實了，才會一再破損，將打掉重做全面改善也邀請全民一起來督工。

彰化縣長王惠美、福興鄉長蔣煙燈今天前往勘查福興鄉南環路工程進度，南環路道路優先改善路段自員鹿路至彰鹿路，改善長度約4.3公里，改善內容為路面鋪築、路基翻修、景觀植栽及號誌路燈共桿等。

至於民眾反映，員鹿路至台17線路段約1.7公里部分，縣府將持續爭取中央補助，以節省縣政財源的負擔。王縣長另前往勘查民眾反映福興鄉粿店巷道路品質，路面確實老舊破損並達到優先改善之必要。

王惠美說，福興鄉南環路很多議員村里長等地方民代都在關心，聽到大家的心聲了，這次將這條路的路基一併改善，重要路口將路燈、號誌及路名牌等採用共桿方式，所以工程會比較繁雜一些，待人孔蓋下地工程處理完成之後，再來鋪設路面，相信路基會更好。

「南環路道路改善工程」今年5月中旬開工，逢6月份連日強降雨造成各工班無法進場施作，目前廠商已進場趕工施作。本路基改善以40cm低強度混凝土取代既有的路基底層，路面改善施做10cm瀝青混凝土鋪面；預計11月底完工；「粿店巷道路改善工程」縣府已請管線單位於6月底前完成孔蓋部分下地作業，路面改善長度約965公尺，經費計456萬元整，並排定於7月開工，8月底完工。

(中時 )