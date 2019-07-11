黃姓新兵在2017年12月接受海軍新兵訓練操課時，因打瞌睡，不服從管教，後來竟趁許姓中士不備時，出拳毆打許的頸部，致許的頸部鈍挫傷。橋頭地檢署檢察官審理後認為黃姓新兵嚴重影響軍紀，原審僅判處拘役50日，量刑過輕，依法提起上訴。

黃姓新兵去年12月16日，在海軍新兵訓練中心參加集合與單兵基本教練時，因打瞌睡被鄭姓教育班長糾正。黃竟然站「三七步」，並以教育班長刁難等語回應。

經值星官許姓中士請黃姓新兵出列，黃姓新兵認為在公開場合遭刁難，竟趁許姓中士不備之際，猛推其胸口，並出拳毆打許的頸部，導致頸部鈍挫傷。

起初，檢察官以黃姓新兵觸犯陸海空軍刑法第49條第3項「對於上官施暴行」等罪嫌，提起公訴，案經橋頭地方法院判處拘役50日。但檢察官認為此事事關重大，依橋頭地檢署「軍法案件軍事機關訴訟全參與制度」作業要點，徵詢部隊意見，部隊認為黃姓新兵的行為對於部隊紀律、領導統御影響重大，請檢察官建請法官從重量刑。

檢察官參酌部隊意見後，認為黃姓新兵於訓練時違反紀律在先，經長官當場糾正，竟公然以暴行犯上，嚴重損及部隊團結及部隊長的領導統御，對外也將產生負面宣示效果。

此違法代價過於輕微，將使部隊中賴以維繫的服從觀念蕩然無存，長此以往必瓦解一切有形、無形戰力，且考慮黃姓新兵的前科與犯後態度、類似判決刑度等因素，檢察官認為本案量刑過輕，依法提起上訴。

(旺報 )