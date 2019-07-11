軍公教加薪遭疑黑箱，最後是由高層拍板定案。行政院發言人Kolas Yotaka表示，沒有黑箱及政治決定，一切都是專業的決定。

Kolas 說，行政院人事行政總處舉行的薪資審議委員會是例行性的會議，每年在政府編列預算前，人事總處一定要召開這項會議，會議討論的過程中當然是動態的，有人可能支持或反對，這是一個討論過程，最終依然會由人事行政總處寫公文把他們最後建議方案呈報給蘇揆。

她說，政院會尊重審議委員會的討論，再作核定，過程中沒有黑箱、政治決定，是專業的決定。

(中時 )