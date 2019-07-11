政院：軍公教加薪沒黑箱只有專業 11:572019/07/11 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 軍公教加薪遭疑黑箱，最後是由高層拍板定案。行政院發言人Kolas Yotaka表示，沒有黑箱及政治決定，一切都是專業的決定。 Kolas 說，行政院人事行政總處舉行的薪資審議委員會是例行性的會議，每年在政府編列預算前，人事總處一定要召開這項會議，會議討論的過程中當然是動態的，有人可能支持或反對，這是一個討論過程，最終依然會由人事行政總處寫公文把他們最後建議方案呈報給蘇揆。 她說，政院會尊重審議委員會的討論，再作核定，過程中沒有黑箱、政治決定，是專業的決定。 (中時 ) #黑箱 #專業 #人事 #會議 #過程 也許您會感興趣 推薦閱讀 人事異動站6月28日至7月4日 04:092019/07/07 財經要聞 劉士豪居間折衝 發揮法律專業 01:182019/07/07 生活新聞 破天荒 直播民調統一抽樣 01:182019/07/07 政治要聞 禹青企業 專業生產XPS隔熱板 04:102019/07/08 投資理財 林陵三接中華顧問工程司董座 董事會明通過人事 14:002019/07/08 政治 國仁醫院遭假扣押 醫護抗議 04:102019/07/09 地方新聞 軍公教調薪 陳其邁：專業考量 11:072019/07/09 政治 新北「專業技職計畫」 產學攜手打造技職即戰力 23:292019/07/09 生活 軍公教調薪與否 人總：蘇揆核定 14:032019/07/10 政治 專業成長不放假 教師暑期充電 17:442019/07/10 生活 政治熱門新聞 龐建國斷言：韓國瑜領先郭台銘差距不會小 - 政治 郭董又哭又爆走 藍粉沉痛：原形畢露！ - 政治 親綠民調顯示 韓國瑜完勝郭台銘 - 政治 為啥有人想罷韓？孫大千一語道破關鍵 - 政治 小英已被放棄？網：綠打韓目的在這 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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