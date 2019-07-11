溫網第9天的精彩好球，也包括謝淑薇的雙打演出。（嵌入自溫布頓官方臉書）

儘管先丟1盤，37歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）仍讓錦織圭看到他寶刀未老的身手，以4比6、6比1、6比4、6比4逆轉勝出，創紀錄的第13度打入溫布頓男單4強，準備和老對手納達爾（Rafael Nadal）爭奪決賽門票。

費爸此役又創了一堆紀錄，他是近28年能打入四大賽4強的最老球員，在溫網的勝場紀錄推進到101場。此外，他對錦織圭發出12記愛司，距離溫網紀錄保持人伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）的1397次，也只剩下7個之遙。

當然，繼上月法網之後，溫網也要在4強階段上演經典的「費納對決」，又要再次撩撥資深粉絲的心跳。納達爾上月在巴黎舉起火槍手盃之後，大滿貫生涯累積18冠，與費爸只差2冠，兩人生涯對戰也以24勝15敗占有優勢。

來到費爸最拿手的溫網草地，兩人過去僅有3度碰頭，就是2006至2008連3年在決賽爭冠，納達爾僅於2008年勝出。值得一提的是，後兩次遭遇都打滿5盤，其中有4盤打到搶7局才分出高下，2008年決勝盤甚至動用「長盤制」（long game），激烈程度可見一斑。

(中時電子報)