川普貿易戰下恐又有新苦主了！針對法國計畫向科技業者加徵3%的數位稅，美國總統川普下令，將根據「301條款」對法國此一措施展開調查，並可能藉此對法增稅或發動貿易戰反擊。

根據路透社報導，川普下令美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）展開調查，並給最長一年時間調查法國數位稅計畫會否傷害美國科技公司。萊特海澤表示，「美國非常擔心法國參議院明天預料通過的數位服務稅，會不公平地鎖定美國企業」。

「301條款」（Section 301）為美國1974年貿易法第301條，款授權美國總統採取所有包括報復等行動，以使外國政府撤銷任何不公正、不合理、差別待遇、或是違反國際貿易協定，而對美國商業發展造成負擔與限制的當地法令。先前美也曾藉由的調查中國大陸並藉此發動貿易戰，以及歐盟對大型客機的補助。

法國經濟與財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）曾經表示，為了實現「財政公平」，法國擬對大約包括其中包括美、中、德、西以及英國等30家網路巨頭徵收數位稅，估計增加5億6300萬美元稅收。

數位稅影響的是年營收至少7億5000萬歐元且營收來自線上廣告等數位業務的公司，其中Alphabet旗下Google、臉書、亞馬遜以及蘋果等美國科技公司也榜上有名。

(中時電子報)