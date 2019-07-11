高鐵南延是外界關注的重點之一，除了原有的燕巢岔出、左營南延兩案，近日最新規劃再增兩案，包括經高雄火車站、經小港機場，經費皆破上千億元，共四案中以左營案及高雄火車站兩路線可行性最高，經費分別為619億元與1000億元。交通部則表示，新案皆未進入可行性評估，仍待審查。學者則認為，高鐵南延效益低。

高鐵延伸屏東新路線可行性評估舊有兩案，第一案將從高雄燕巢出岔，該路線長度13.5到14公里，若從台北到屏東計算行車時間，直達車約需95分鐘，站站停列車則約為136分鐘，工期需時11年，運量評估每日約3900人到5300人次，需耗資756億元經費。

第二案則是從高鐵左營站出岔，路線長度17.6公里到18.9公里，同樣以台北到屏東為例，直達車行車時間約109分鐘，站站停班次同樣是136分鐘，工期約10年，運量評估每日約3500到4600人次，經費約為619億元。此案則需增購2列新車

鐵道局最新規劃案近日出爐，除原有兩案，又再新增兩大路線，包括經過高雄火車站案，沿著台鐵路廊，地下化經過高雄市區，增設高雄站，再進入屏東六塊厝，經費約需1000億元，高雄到屏東乘車時間約24分鐘；行經小港機場案則需另設新站，並延伸至屏東潮州，該案涉及市中心拆遷問題，經費約為1500億元，行車時間25分鐘。

在四案之中，以左營案與經高雄火車站二案可行性較高，在用地取得、工程技術、環境影響與營運方面都較可行，也有助提升高屏土地價值與經濟發展。交通部表示，原則上支持高鐵南延屏東，但新擬的兩岸都未正式送案進入可行性評估與審查，目前尚在研擬與評估階段，將尊重專業審查機制。

淡江大學運管系教授張勝雄表示，屏東居民生活圈大多在高雄，有台鐵就已足夠運輸，不需花這麼多錢將高鐵從左營延伸到屏東，效益太低。

(中時 )