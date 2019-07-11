國民黨總統初選競爭激烈，誰將代表國民黨參選成焦點。然而，國民黨黨內總統初選電訪民調已經在8日啟動，卻傳出初選民調的監聽報告流出。對此，資深媒體人黃暐瀚則拿出龜兔賽跑的故事為例，並表示「初選結束了嗎？當然還沒」。

黃暐瀚在臉書發文指出，他身為長期主跑國民黨中央的記者，比很多人更有機會接觸到所謂「初選民調的觀察資料」。但他說接觸歸接觸，關鍵民調週，他肯定不會亂說。

他說這些資料是幾組參選人所指派的「民調現場觀察員」，去監聽民調的過程，是否順利？有沒有舞弊？其目的是記錄；其結果，當然就是回報指派他去觀察的參選人。民調連續七天，天天都有「觀察」。

「問題是，你所『觀察』到的，跟當天五家民調公司所做的『結果』，真的都一樣嗎？」黃暐瀚說，論年紀、分地區，往往對候選人的支持度，結果就會不同，把自己觀察到的內容，當成最後的結果，風險很高。何況，也才做了三天，還有四天要做，這種時候跑出來宣稱「誰已經贏了」很不聰明。

黃暐瀚表示，身為評論員，他當然可以「分析」或「預測」政治走勢。就像他之前曾說「韓國瑜高雄會贏」、「凱道破十萬，初選結束」一樣，這是政治評論員的觀察跟預測，有人聽，有人不聽；可能準，可能不準。但他提及，評論員說他相信「誰會贏」，與觀察員爆料「我監聽到誰已經贏了」，是完全不一樣的事情。後者風險更大，後者的意思是，我已經偷看到了「答案」。

他說最麻煩的在於，觀察員「偷看」到的「答案」，可能根本不是真的答案，或說不是答案的「全貌」。此時此刻急著說，意義何在？然而，就算這前三天的觀察，真的「正確」好了，黃拿龜兔賽跑的故事為例，他說一開始贏，不是真贏，贏了前三天，卻輸掉後面四天，又有什麼意義？「所以，初選，結束了嗎？當然還沒」。

(中時電子報)