無樁共享單車oBike被北市交通局認定停業，北市府5月起展開全面拖吊移置，至今移置近7000輛oBike，業者積欠拖吊及保管費達1857萬元，交通局經公告領車，業者仍不出面，今天起展開車輛拆解，本月底前將當成廢鐵拍賣，預計可進帳50萬元，剩餘1800餘萬元欠費恐成呆帳。

針對oBike停放大街小巷，交通局5月起結合交通警察大隊、環保局等單位，展開全面移置清除作業，截至目前累積6926輛oBike放置於市府保管場，經公告期滿，業者未繳清欠款及領車，交通局決議把oBike拆成廢鐵秤斤賣。

交通局長陳學台表示，為避免oBike車輛流回市面，導致民眾誤以為還在營業，要求車輛必須破壞，秤斤當廢鐵賣，預計7月底前會全面移出保管場。

停管處進一步表示，保管場停放6929輛oBike，累計欠款達1857萬元，預計一台車當廢鐵可賣70元，總售價約50萬元，這筆錢將償還欠款，剩餘1800萬元將移送強制執行追討。

記者嘗試聯絡oBike經營業者，不僅電話已被停話，連官方網站也無法顯示，臉書粉絲專頁最新貼文則是去年10月，據悉，oBike營運團隊已於去年10月解散由國外團隊接收，新團隊原本提供電子信箱客服，如今連最後聯絡方式都中斷，可見業者下定決心要退出台灣市場。

(中時 )