年僅7個月大的黃姓男嬰日前突然發燒、輕微咳嗽，家人原以為是感冒，但他反覆高燒數天沒改善，轉診醫院檢查才發現雙側腎盂腎炎及左腎前端實質發炎，經尿液培養確診為大腸桿菌泌尿道感染引發急性「大葉性腎盂腎炎」，治療後雖恢復健康，但左腎功能仍受損。

亞洲大學附屬醫院兒童腎臟科主治醫師陳劍韜指出，黃童一開始的症狀為反覆發燒，無其他明顯症狀，到醫院抽血檢查卻發現白血球指數高達3萬5000、尿液檢查白血球指數也破千，且血液發炎指數超過正常值的13倍。

經腎臟超音波檢查及尿液培養，確定男童是大腸桿菌引起的左側「急性大葉性腎盂腎炎」及雙側「急性腎盂腎炎」，經抗生物治療後逐漸恢復健康。陳劍韜表示，泌尿道感染是嬰幼兒常見的細菌感染情況，1歲以下男童因較可能有泌尿道先天性構造異常問題，泌尿道感染機率較女童高。

陳劍韜強調，1歲較小的孩子因泌尿道感染症狀不明顯，發現時可能已惡化為急性大葉性腎盂腎炎，以黃童為例，他因感染導致左腎功能受損，未來有較高罹患慢性腎衰竭的機率，呼籲孩子若反覆高燒超過3天，應儘速就醫檢查。

(中時 )