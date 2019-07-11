蔡英文總統今天啟程前往加勒比海友邦，由於首站過境美國要搭14個多小時的飛機，外交部長吳釗燮在機上為媒體貼心準備「擁抱台灣兩用旅行頸枕」，讓媒體可以「安心休息」。

這個「擁抱台灣兩用旅行頸枕」，顏色是綠色，收攏起來是台灣形狀，張開來可成為頸枕，讓使用的民眾在機上可以隨時擁抱台灣。政治色彩和喻意濃厚。

(工商 )