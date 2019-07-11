吳釗燮備小禮物 讓媒體感貼心 12:112019/07/11 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 抱枕 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今天啟程前往加勒比海友邦，由於首站過境美國要搭14個多小時的飛機，外交部長吳釗燮在機上為媒體貼心準備「擁抱台灣兩用旅行頸枕」，讓媒體可以「安心休息」。 這個「擁抱台灣兩用旅行頸枕」，顏色是綠色，收攏起來是台灣形狀，張開來可成為頸枕，讓使用的民眾在機上可以隨時擁抱台灣。政治色彩和喻意濃厚。 (工商 ) #台灣 #擁抱 #旅行 #媒體 #部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 旅行業不滿 促訂15天預告期 01:182019/07/07 生活新聞 鄭文燦提三合一策略應變 01:192019/07/07 財經焦點 日遊戲商艾鳴網路總座平田尚武：台灣遊戲 有走向世界的本事 04:102019/07/08 產業．科技 推動自決創國 黃華絕食第52天送醫 19:462019/07/09 政治 失望是台灣投資人心情寫照 近6成投資目標未達到 21:252019/07/09 財經 台灣應做塞子的調節角色 04:102019/07/10 論壇廣場 台灣行動支付 力推Cross App 04:102019/07/10 金融．稅務 台灣競爭力論壇批「蔡搞過境外交」 16:442019/07/10 政治 湖北·武漢台灣周時尚創意節 台灣青時尚受青睞 14:132019/07/10 新創意 台版變形金剛舞台車 跨海加拿大台灣文化節演出 23:092019/07/10 生活 政治熱門新聞 龐建國斷言：韓國瑜領先郭台銘差距不會小 - 政治 郭董又哭又爆走 藍粉沉痛：原形畢露！ - 政治 為啥有人想罷韓？孫大千一語道破關鍵 - 政治 親綠民調顯示 韓國瑜完勝郭台銘 - 政治 小英已被放棄？網：綠打韓目的在這 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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