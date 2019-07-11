國民黨總統初選參選人、前鴻海董事長郭台銘昨為民調砲打黨中央，更批中常委將成歷史罪人。對此，同樣身為參選人的前新北長朱立倫今受訪直言「郭董消消氣」，在初選過程中，大家都要心平氣和一點，畢竟都是黨內隊友、黨內的一份子，砲打中央於事無補，反倒造成裂痕，也盼這中間若有任何誤會、不滿，都能做溝通，「但不需要用這樣的情緒化發言」。

朱立倫也重申，絕對不要把自己的同志當成敵人、將隊友當對手，如此的排他性，甚至動輒準備要有任何的抗議行動，或者是任何的發言、強烈性發言，都是對7月15日後沒有任何幫助；如今民進黨已經好整以暇、台北市長柯文哲又在蠢蠢欲動，「這個時候國民黨唯有一條路，就是團結一致」。

對於有民調監聽報告流出，朱則說，自己都以平常心看待，也相信初選結束後，國民黨只有一條路，就是團結一致，而過程中越少紛擾、變數越好，盼大家不要再將任何觀察的結果外流，這不但不準確，也會造成誤導現象。

他並說，民調是經由大家協調後，同意這樣做，就不容許再有任何空間去影響民調，或破壞民調結果；而7月15日後只有一條路，就是不管誰出線，全黨都要團結一致，國民黨沒有任何分裂的本錢，絕對不能贏了初選、輸了大選，且民進黨尤其是蔡英文、柯文哲都期待國民黨發生變數及分裂情況。

談及國民黨將在全代會提黨章修正，刪除「總統兼黨主席」條款；朱立倫則說，這尊重所有黨代表的決定，但不宜在總統初選結果出爐前提出；而總統初選後比較沒有干擾，黨內總統提名人也能跟黨主席共同表達意見，之後再來修正黨章。

(中時 )