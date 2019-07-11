37歲的薩塞克斯公爵夫人梅根是新手媽，雖然對寶貝兒子亞契的關愛溢於言表，但畢竟還沒習慣當媽的角色，抱起兒子來難免顯得生疏，險狀連連。

據《每日郵報》（Daily Mail）11日報導，梅根10日抱著兒子，到薩里（Surrey）的比林貝爾馬球俱樂部（Billingbear Polo Club）去，與帶著3個小寶貝的嫂嫂凱特會合，一起去觀賞大伯威廉王子和老公哈利的慈善馬球賽。

(中時電子報)