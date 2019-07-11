這樣太可怕！梅根抱兒亮相嚇壞人 12:162019/07/11 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新手媽梅根10日抱著兒子亞契，去英格蘭比林貝爾馬球俱樂部觀賞另一半哈利王子的慈善馬球賽。由於還不熟悉抱小寶貝的方式，險狀環生，嚇壞許多網民。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 37歲的薩塞克斯公爵夫人梅根是新手媽，雖然對寶貝兒子亞契的關愛溢於言表，但畢竟還沒習慣當媽的角色，抱起兒子來難免顯得生疏，險狀連連。 據《每日郵報》（Daily Mail）11日報導，梅根10日抱著兒子，到薩里（Surrey）的比林貝爾馬球俱樂部（Billingbear Polo Club）去，與帶著3個小寶貝的嫂嫂凱特會合，一起去觀賞大伯威廉王子和老公哈利的慈善馬球賽。 (中時電子報) #兒子 #梅根 #哈利 #凱特 #威廉 也許您會感興趣 推薦閱讀 37像24 白衣高跟亮相 梅根超越凱特奇蹟 02:002019/05/10 國際 念舊愛！ 梅根寶貝兒名字這樣來 02:002019/05/11 國際 超會花 梅根用納稅人近億裝修新家 10:532019/06/25 國際 為了這原因 梅根6星期保姆換3個 00:302019/06/30 國際 關鍵問題 戴妃若在世會與梅根衝突 00:302019/07/05 國際 國際熱門新聞 貿易戰新苦主？美要對這國發起301條款調查 - 時事 嗆性侵被害人閉緊雙腿 恐龍法官慘了 - 國際 報復！ 伊朗革命衛隊企圖扣英油輪 - 國際 2對28！川普爆與色魔富豪廝混封面女 - 國際 這樣太可怕！梅根抱兒亮相嚇壞人 - 名流 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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