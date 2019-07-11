李榮浩驚喜親吻，讓楊丞琳一度害羞到無法繼續唱歌。（圖／本報系資料照片）

壽星李榮浩今（11日）驚喜宣布向楊丞琳求婚成功「今天34歲生日 也是我求婚紀念日 謝謝你答應我」，李榮浩選在生日求婚，相當浪漫，不過回顧小倆口超甜互動，李榮浩2017年在台北小巨蛋演唱會上，霸氣朝楊丞琳臉上親吻，更是嗨翻全場。

李榮浩曬出與楊丞琳貼臉照和牽手照，開心宣布向楊丞琳求婚成功，楊丞琳正式升格為「準李太」。小倆口從2015年公開戀情至今，從一開始低調到越來越大方，尤其是李榮浩2017年在台北小巨蛋演唱會上，不只邀請楊丞琳當神秘嘉賓，兩人合唱《年輪說》時，李榮浩更無預警親吻楊丞琳臉頰。

當時李榮浩霸氣一吻，讓楊丞琳一度害羞到無法繼續唱歌，畫面閃爆，儘管楊丞琳被親到臉變形，雖然如此她依舊很開心，並轉發李榮浩PO文：「雖然演唱途中，突如其來的舉動讓我的臉變形了！但我很開心！能夠擔任神祕嘉賓是我的榮幸，不謝」。

楊丞琳2017年超閃回應。（圖／取材自楊丞琳微博）

(中時電子報)