藍人樂團睽違10年二訪台灣 9日首演佳評如潮

藍人驚喜現身台北街頭 群眾爭相搶拍

三位藍人即興動作不斷 現場歡笑聲連連

藍人大啖珍珠奶茶 打卡西門町 101 神情升天直比讚

藍人樂團9日晚間首演 藝人民眾好評不斷

藍人樂團睽違10年二度訪台，9日晚間於台北國際會議中心大會堂盛大開演，藍人樂團演出不會有任何對話，而是以富含節奏性的搖滾樂曲、獨特的打擊樂器、絢爛的燈光顏料、震撼的舞台效果、默劇式逗趣的肢體動作，意想不到的創意橋段與台下進行互動，讓每場演出都不盡相同，也讓每位觀眾不僅僅是進場「看」演出，更可以成為演出的一份子。也因為這麼獨特的演出形式，一開演即吸引藝人民眾爭相前往朝聖，皆是好評不斷。

藍人大啖珍珠奶茶

三位藍人快閃台北街頭 西門町大啖珍奶 打卡101 民眾熱情響應

藍人驚喜現身台北街頭 群眾爭相搶拍

昨日(10日)下午三位藍人突然現身台北街頭，首站西門町即吸引大批群眾圍觀拍照，現場大啖珍珠奶茶，神情驚訝直跟大家豎起大拇指比讚。而巧遇正在拍婚紗的新人們，更發揮藍人本色，突襲亂入拍婚紗，新人們開心表示「實再太幸運！居然可以遇到他們！跟藍人一起拍婚紗一輩子都忘不掉！」。藍人快閃第二站來到信義商圈打卡台北地標101，以獨有的幽默肢體動作與民眾互動，逗的現場歡笑聲連連。民眾陳先生表示「藍人就是這麼有趣！之前有去國外看過，真的是一場超乎想像的演出，現在不用花機票錢，在台灣就看的到了，真的要好好把握！」

藍人大啖珍珠奶茶 打卡西門町 101 神情升天直比讚

一場演出給超過十種以上的體驗，超乎想像即興演出，絕對讓你捧腹大笑，藍人樂團演出至7/14，精彩絕對不能錯過。

節目名稱： 藍人樂團2019世界巡迴-台北站BLUE MAN GROUP WORLD TOUR -TAIPEI

主辦單位：寬宏藝術經紀股份有限公司、時藝多媒體

演出地點：台北國際會議中心大會堂

演出時間：

2019/7/09(二) 19:30

2019/7/10(三) 19:30

2019/7/11(四) 19:30

2019/7/12(五) 19:30

2019/7/13(六) 14:30 & 19:30

2019/7/14(日) 13:00 & 17:00

票價： 800/1200/1600/2000/2400/2800/3200

購票請洽: 寬宏售票07-7809900 www.kham.com.tw、全國萊爾富 、OK便利商店

(中時電子報)