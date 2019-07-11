楊丞琳和初戀男友小鬼至今仍是好朋友。(圖／本報系資料照)

楊丞琳和邱澤因合作《原味的夏天》傳出緋聞。(圖／本報系資料照)

李榮浩和楊丞琳交往多年，今(11日)傳出喜訊，在34歲這天求婚成功，小倆口一路走來感情穩定堅固，不過攤開楊丞琳過往情史和緋聞，有可以繼續當朋友的，也有讓她後悔的，最後情定李榮浩，就是因為他的智慧和高情商。

楊丞琳過往情史和緋聞，包括小鬼、元駿豪、邱澤、白吉勝、賀軍翔、李易、余文樂、朱孝天、張孝全、王陽明及王子等，其中，她最大方承認至今也保持好友狀態的，就是初戀男友小鬼，兩人20年的感情，證明「分手仍能做朋友」，她也感謝對方讓她感情觀更成熟，更會和男友明說「不能接受小鬼，就不能交往。」

不過也有一段「不被祝福的戀情」，讓她後悔過，也傷她最深，據悉，兩人交往8個月，見面不到10次，男方性格孤僻、喜怒無常，最終她傳簡訊提分手，對方半個月後才回復，讓楊丞琳以為他想挽回，滿心期待結果對方只說「我同意妳簡訊說的」，據悉，這個人就是邱澤。

而她之後談起這段情也說「傷我最深的，不等於是最愛的，我不想讓他覺得自己很重要。」兩人不歡而散後，15年都無往來，直到去年邱澤以《誰先愛上他的》奪台北電影獎影帝後，同樣有出席典禮的楊丞琳也在後台主動恭喜他，兩人才破冰。

(中時電子報)