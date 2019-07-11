監察委員瓦歷斯•貝林、高涌誠今（11）天共同召開記者會表示，台大取得使用位於南投縣仁愛鄉台大山林農場約1092公頃土地，嚴重侵犯原住民族土地權利，監察院內政及少數民族委員會、教育及文化委員會聯席會議通過兩人所提調查報告，決議糾正行政院、原民會、內政部與台大。

關注原住民傳統領域的監委瓦歷斯．貝林調查發現，霧社事件後，日本政府旋即把發生地與鄰近的「高砂族保留地」，圈劃為台北帝大山地農場，動機可疑，後續台大多未實質使用與進行農場教學研究與試驗，部分土地持續由當地原住民使用。

調查報告指出，台灣光復後辦理全省原住民保留地測量登記期間，原台灣省政府民政廳卻未將其登記為原住民保留地，內政部與行政院也未查明台大實無使用需求，即草率於1969年間同意將土地撥交該校使用。

調查報告提及，台大取得土地後，先於1976年至1996間將農場部分土地委外種菜收取利益，招致當地原住民質疑，又將農場部分土地用以培育菜苗對外銷售，每年賺取上千萬元收入，明顯不符原奉准撥用土地的目的。

瓦歷斯‧貝林指出，行政院與內政部忽視台大山地農場土地原屬日治時期高砂族保留地，理應優先歸由原住民族使用並登記為原住民保留地，且台大已於1949年取得面積達3萬2770公頃的台大實驗林，但行政院卻在1969年同意台大無償撥用，明顯欠缺公地撥用的適法性與正當性，也有疏失。經調查，台大山地農場土地撥用至今的使用率僅約6.87％。

瓦歷斯‧貝林表示，台大應體認疏失，並解決與原住民族間就山地農場土地歸屬的爭議，行政院應切時監督有關機關檢討改進並依法妥善處理。如順利劃歸為原住民保留地，應請原民會協同農委會及各地權責機關積極監控及輔導，當地原住民族應依法妥善使用土地，力求原住民族土地權益保障與國土保安的兼顧與均衡。

監委高涌誠說，此案針對原住民土地正義，也是轉型正義的一環，歷經日治時期、國民政府來台，原住民土地愈縮愈小，認為至少回歸日治時期水準才能達到基本正義需求，希望此案讓農委會、林務局、原民會與原住民個人，都能尊重自然環境，符合國土保育計畫使用，做為典範。

(中時 )