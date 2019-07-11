警方與槍擊要犯陳宏宗嘉義駁火，引起行政院長蘇貞昌關注。蘇揆表示，在槍擊要犯反擊開槍射擊警察的同時，幸好有防彈盾牌，否則會有更多不幸發生。蘇呼籲國人同胞一定要給執行公務的公務人員，包括警察最大的支持。

蘇揆表示，昨日清晨4點，在嘉義的警察同仁緝捕通緝槍擊要犯時，警員受傷，要犯擊斃，我們不樂見任何人喪失生命，但的確警察同仁為了維護治安、保護居民，夜以繼日用盡心力。

蘇揆說，在槍擊要犯反擊開槍射擊警察的同時，也幸好有防彈盾牌，使用警械到位、正確，盾牌被槍打中兩發，幸好盾牌阻擋，否則會有更多不幸發生。呼籲國人同胞一定要給執行公務的公務人員，包括警察最大的支持。

蘇揆特別在院會上向內政部警政署及所有相關同仁表達肯定跟鼓勵，也希望國人一起為台灣的安居樂業共同努力，大家一起支持，才能維護每一個人的安全及安居，希望大家一起努力。

(中時 )