長庚醫院宣布成立長庚微菌治療中心，致力進行臨床與轉譯研究。（長庚醫院提供）

古人以糞便入藥，製成「黃龍湯」供病人服用；現代醫術則採集糞便微菌，植入人體治病。衛福部去年9月發布特管辦法，允許以微菌叢植入術治療困難梭菌感染（rCDI），林口長庚目前已完成5例，成功率達百分百。

困難梭菌感染（rCDI）是國人常見疾病，曾有研究指出，每10萬住院人次中，約有45名感染個案，等同每1000人次就有3人。其好發族群包括長期住院有使用過廣效型抗生素、發炎性腸道疾病、慢性病、免疫功能差者，表現出的症狀為腹脹、腹痛、血便等。

一名年僅3歲的男童，因罹患發炎性腸道疾病，持續腹瀉、血便，確診為高度抗藥性的困難梭菌感染，以抗生素治療仍然復發。醫師改採微菌叢植入術，確認姐姐符合捐贈資格後，便採收姐姐糞便中的微菌，以內視鏡植入男童腸道，男童的症狀現已穩定。

林口長庚醫院分子感染症醫學研究中心主任邱政洵表示，困難梭菌感染的傳統治療方式為抗生素，卻伴隨抗藥性的風險，某些患者甚至因此復發。微菌叢植入術提供了合乎環保、自然的治療方式，國內外臨床經驗顯示其成功率達9成以上，且捐贈者與器捐不同，門檻較低。

邱政洵表示，捐贈糞便微菌者，需符合幾項條件，包括BMI指數正常、飲食均衡、未服用維他命或益生菌、沒生病、3個月內沒出國、一等親未罹患大腸癌、通過抽血檢驗等。目前長庚醫院已從大學生著手，尋找捐贈來源，未來期盼建立0-99歲糞便微菌資料庫，以利病情診斷。

除了腸道疾病，微菌叢植入術未來有望用於治療代謝症候群，改善血糖、血脂，甚至治療神經性疾病（如：自閉症）。為推廣該技術，長庚醫院成立「長庚微菌治療中心」與「微菌銀行」，建立跨領域的團隊，以設置符合標準的微菌純化與保存系統。

(中時 )