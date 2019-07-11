蝦毀，一年狂賣3億片的藥妝面膜竟然只要50元！台中日曜天地OUTLET舉辦美妝即期品採購會，集結美眉最愛「凹凹賞生力軍9大知名美妝品牌」祭出銅板價超殺折扣，50元就能帶回家，也吸引許多民眾瘋狂搶購。

網路爆紅美妝用語「凹凹賞」，講述一個化妝品或保養品項，如果被使用者用得「凹陷見底」或「空可見底」了，就會很得意地在網路上發文分享，藉此來獲得關注和成就感，也代表著此商品非常好用且CP值高，看準這樣的美妝市場。

在景氣低迷之際，日曜天地OUTLET於即日起至7月21起舉辦美妝即期品採購會，集結凹凹賞生力軍9大知名美妝品牌，如：森田藥妝、碧歐斯、帕馬氏、DHC、chic choc祭出超殺折扣銅板價50元起，活動開打第一天就吸引上百人前來搶購，其中以森田藥妝最受歡迎！

本次即期品搶購會祭出眾多優惠商品，如外國人來台必搶的面膜、洗面乳、化妝水、乳液等只要銅板價50元起就能通通帶回家！現場還有不定時加碼活動，讓台中愛美的小資女也能享有高規格保養彩妝。

日曜天地公關表示：「這次主打凹凹賞生力軍美妝品牌，是因為看準即期品的折扣非常低，用銅板價買到面膜、保養彩妝品，就算天天敷、天天使用、全身塗抹，我相信大家都不會感到心疼，又能在這個夏天做好女人最需要的皮膚保養。」

(中時 )