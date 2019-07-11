環保署今（11）日宣佈，新版空氣品質標準，趕在年底前將正式上路，針對包含總懸浮微粒、PM2.5、二氧化硫三項污染物，排放標準最高加嚴70％。環保署同時祭出「棍子與蘿蔔」，將由各地環保局訂定污染防治計畫書，並透過嚴管縣市內排放標準，進而於四年內達標，另一方面，移動污染源的空污費也將撥出20％直接給地方，一年總額逼近10億元，協助空污防治。

「空氣污染防制法」去年八月修正實施，環保署也依此修正空氣品質標準，近日已完成北中南三場公聽會，今日正式宣佈，新版空氣品質標準，年底上路。

根據新版空品標準，污染物包含鉛、PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮，都有改變計量基準、或加嚴標準。以道路揚塵、車輛排放廢氣會產生的「PM10」來說，年平均值由65微克／立方公尺，下修為50微克／立方公尺，加嚴23％；或是以發電廠、煉鋼廠等燃煤工廠會排放的「二氧化硫」，每小時平均值更從250微克／立方公尺，下修為100微克／立方公尺，加嚴幅度達70％。

(工商 )