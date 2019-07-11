新北市瑞芳區的水湳洞候車亭完成整建，並增建2樓觀景平台，讓遊客在等車之餘，還能登上平台360度環景美拍。（張穎齊攝）

新北市瑞芳區的水湳洞候車亭，增建2樓觀景平台，可360度飽覽金瓜石之美，感受小鎮山海風情。（張穎齊翻攝）

新北市瑞芳區的水湳洞候車亭，增建2樓觀景平台，可360度飽覽金瓜石之美，感受小鎮山海風情。（張穎齊翻攝）

新北市瑞芳區的水湳洞候車亭，鄰近有許多著名的特色景點，包括陰陽海、基隆山及十三層遺址，許多遊客爭相到此飽覽美景，但濱海公路往來車輛多又快，為提供民眾更安全的賞景處及候車環境，瑞芳區公所完成候車亭整建，並增建2樓觀景平台，讓遊客在等車之餘，還能登上平台360度環景美拍。

瑞芳區長王坤南表示，水湳洞站是當地重要公車路線，候車亭前方是陰陽海，後方為十三層遺址，周邊還有著名的黃金瀑布及報時山步道，下公車後只要走幾步路至觀景台上，就可360度飽覽金瓜石之美，感受小鎮山海風情。

王坤南說，東北角地區潮溼多雨，為提供遊客更好的候車環境，向市府爭取220萬整建候車亭及增建觀景平台，並於今年4月完工。平台長20公尺、寬5公尺，遊客可以一覽陰陽海、基隆山、十三層遺址及茶壺山等美景，也能遮陽躲雨，是一座兼具觀景的多功能候車亭，大幅提升觀光旅遊品質。

上班族李小姐說，她每天都要從金瓜石、基隆通勤上下班，由於候車常需等待，有了觀景平台「一邊等車還能一邊看風景，不急不躁，頗能舒緩心情。」假日景觀平台賞景後，也可串連周邊黃金瀑布、黃金博物館等景點，一旁的水湳洞漁港，還是電視劇《我們與惡的距離》拍攝場景，山腳下也有許多特色小吃，很適合暑假闔家出遊。

民政局專門委員陳耀川表示，除了水湳洞候車亭，新山里金石橋下的整地植栽等綠美化工程，也完成整建，提供給市民更舒適的環境。

(中時 )