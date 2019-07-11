台灣粉絲的應援認證照。（圖／龍華電視提供）

成勛昨(10日)出席和韓寶凜等人演出的《打怪羅曼史Level up》記者會，現場還看到由成勛的台灣粉絲集資應援的米花籃，據說成勛在拍認證照時，被500公斤的米嚇到，為了表示感謝便向粉絲一一握手，因現場一時混亂，成勛一度維持秩序大聲說：「不要吵架，都會握到手」，粉絲被他的舉動逗笑，再次證明成勛是個粉絲暖男。

成勛昨偕同韓寶凜、安信元、車善玗Baro、姜星出席在首爾的《打怪羅曼史Level up》製作發佈會，當記者問到收視公約時，安信源和成勛輪流搭腔爆出Baro將於本月30日即將入伍當兵，讓Baro哽咽說不出話。而成勛曾因同時進行綜藝節目和新戲拍攝而陷入兩難，他解釋：「在戲劇作品中要展現多種面貌，那些都不是我的個人形象。但在《我獨自生活》這個節目中，更注重日常生活，所以拍攝時更加輕鬆。」

在《打怪羅曼史Level up》中，安端泰(成勛 飾)和申妍樺(韓寶凜 飾)一開始因為誤會而笑料百出，韓寶凜也有別以往的不計形象演出，絕對會讓觀眾每週都能帶著笑意看完這部辦公室的愛情喜劇。《打怪羅曼史level up》將於7月11日起，手機追劇不間斷「歡樂看FainTV」，每周四、五同步韓國。請鎖定7月27日起，每周六晚間9點在MOD 353頻道《龍華偶像台》，全台電視首播。

(中時電子報)