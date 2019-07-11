韓國瑜出席11日「我家的兩岸故事—遷臺歷史記憶兩岸四城巡展」開幕儀式，呼籲妥善保存珍貴的眷村文化。（袁庭堯攝）

高雄市長韓國瑜出席11日「我家的兩岸故事—遷臺歷史記憶兩岸四城巡展」開幕儀式，回憶18歲時闖蕩軍旅的生涯，也說出對母親拿手家鄉菜的思念。面對罷免案，韓國瑜表示欣然接受，也呼籲社會停止對立，民主社會應該用愛與包容化解紛爭。

面對媒體追問，高雄鹽埕區甜品店老闆昨日發文、表示自己被罵到要去看精神科醫師，韓國瑜鄭重呼籲，對立的雙方要理性，台灣的社會需要的是和諧，能夠互相理解不同的立場，不解為何天天有人要反其道而行。

韓國瑜直言，對於罷免案是欣然接受，民主社會就是這樣。「拜託大家不要再這樣惡意的攻擊，不管是透過網路還是電話，非常不可取。」

韓國瑜一聽媒體提問「自己像唐三藏」之事當下有些動怒，他否認自己有這樣說過。「我有這樣說嗎？為什麼我沒講過的話、要往我嘴巴塞呢？」他強調玄奘法師在佛教的地位崇高，自己不可能自比。他解釋，那是在專訪節目上，向主持人陳述小時候看過西遊記的故事，對唐三藏的故事印象深刻而已，他是在「想」這個故事而已。韓國瑜最後也揶揄「抹黑韓國瑜的產業鍊，趕快申請股票上市好嗎？

對於雲林老家農舍違建一案，媒體爆料現金建物和初建時有落差，韓國瑜回應，目前有問題的就是一個籃球架，已經自行拆除，之後會等待雲林縣政府會勘認定。他認為自己一定禁得起檢驗，也再次強調不會有任何特權。

(中時 )