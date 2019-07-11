國民黨總統初選民調進入第4天，前新北市長朱立倫今日上午到三重順德里與長者共餐，受到民眾熱情歡迎，到場相挺的里長更高達7、80位，現場順德里長李鴻志更帶頭高喊，「阿倫選總統，總統選阿倫」，展現朱立倫新北市的主場實力。
小小的涼亭下，坐滿了近百位長輩，看到朱立倫來都顯得相當興奮，朱立倫更親自下廚炒了一大鍋青菜，要讓長輩嘗嘗他的好手藝。
回到新北主場，朱立倫也談起引以為豪的老人福利政績，「我覺得對於所有的長輩來講，需要的是陪伴，我們需要社會大家一起來，不管是老人共餐、銀髮俱樂部、或者是公共托老中心，都是讓社區的老人，大家能夠在一起。」
朱立倫表示，「這邊不是用政府的資源，完全是他們自己種的菜，或是惜食分享的水果，還有大家自己供應的，用這樣的精神才可以辦得可長可久，我們用社會大家一起的愛心、一起的力量，陪伴我們的長輩，大家吃在一起、生活在一起、照顧在一起，才是最好的長照政策」。
(中時 )
#朱立倫
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