國民黨總統初選候選人朱立倫（中）11日參與新北市三重區順德里老人共餐活動，現場並親自炒地瓜葉，朱稍早電台專訪時表示，挺蔡英文總統已變成美國既定政策，但美國也從來沒有認為他不適合，沒有不支持朱，只是訝異「我民調不夠高」，但美國對韓國瑜、郭台銘有疑慮，是必須努力化解的。（張鎧乙攝）

前新北市長朱立倫今日上午到三重順德里與長者共餐，更親自下廚展現好手藝。(吳亮賢攝)

國民黨總統初選民調進入第4天，前新北市長朱立倫今日上午到三重順德里與長者共餐，受到民眾熱情歡迎，到場相挺的里長更高達7、80位，現場順德里長李鴻志更帶頭高喊，「阿倫選總統，總統選阿倫」，展現朱立倫新北市的主場實力。

小小的涼亭下，坐滿了近百位長輩，看到朱立倫來都顯得相當興奮，朱立倫更親自下廚炒了一大鍋青菜，要讓長輩嘗嘗他的好手藝。

回到新北主場，朱立倫也談起引以為豪的老人福利政績，「我覺得對於所有的長輩來講，需要的是陪伴，我們需要社會大家一起來，不管是老人共餐、銀髮俱樂部、或者是公共托老中心，都是讓社區的老人，大家能夠在一起。」

朱立倫表示，「這邊不是用政府的資源，完全是他們自己種的菜，或是惜食分享的水果，還有大家自己供應的，用這樣的精神才可以辦得可長可久，我們用社會大家一起的愛心、一起的力量，陪伴我們的長輩，大家吃在一起、生活在一起、照顧在一起，才是最好的長照政策」。

朱立倫與長輩共餐、話家常。(吳亮賢攝)

朱立倫炒了一大鍋青菜，端上桌與長輩共享。(吳亮賢攝)

(中時 )