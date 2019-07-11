基隆市警察局第四分局大武崙派出所警員余宗勳、替代役杜冠至，正在執行巡邏勤務時，行經大武崙郵局，發現有1名66歲楊姓老翁在不遠處跌倒在地，無法爬起來，警方立即上前攙扶，扶起老翁後發現他頭部血流不止，立即協助初步止血，並通報消防局派遣救護車送醫救護。

警方調查，楊翁8日上午8時許，獨自搭車要回市區老家探望母親，一個不注意跌倒在地，血流如注無法起身，也未有人前來幫忙，所幸員警熱心伸出援手。

余員雖未學過專業急救技術，但憑藉其豐富的執勤經驗，立即通報消防局派遣救護車外，並當場先確認楊翁意識及外傷情況，採取相應急救措施。

所幸經檢視後，楊翁除頭頂撕裂傷外，意識還清醒，余員立刻以衛生紙按壓傷口協助止血，並不斷與楊翁溝通，試圖安撫他受驚的情緒，從中也了解到楊翁相關年籍資料及家屬聯繫方式。

直到救護車到場後，警消為楊翁進行初步包紮送醫，余員也通知楊翁家屬趕到長庚醫院協助照護。楊翁搭上救護車就醫時，也頻頻感謝員警在他手足無措時，即時援助。

(中時 )