屏東市王記涼麵有50多年歷史，傳到老闆娘蘇惠婷已是第3代，麵細醬香，搭配菜口感清爽豐富。（潘建志攝）

屏東市王記涼麵有50多年歷史，傳到老闆娘蘇惠婷已是第3代，麵細醬香，搭配菜口感清爽豐富。（潘建志攝）

創立於民國55年的王記涼麵已有50多年歷史，傳到老闆娘蘇惠婷已是第3代，仍保留著傳統風味。王記涼麵的麵條較細，醬汁香甜，配上大量的配菜，吃起來非常清爽，附上免費的味噌湯更是一絕，讓人一盤接一盤停不下來。

蘇惠婷是從廣東嫁到台灣，她說王記涼麵是先生的外公創立，後來傳給先生的舅舅，不過舅舅後來開旅行社，4年多前由她接手經營。蘇惠婷說，大陸沒有專門賣涼麵的店，她在廣東也沒吃過涼麵，第一次到台灣吃到涼麵時驚為天人，覺得實在太好吃了。

在接手涼麵店前，她曾在義大利餐館等上班，對於餐飲熟悉；接手後仍按照傳統作法經營。店裡的麵條選用較細的，容易吸附醬汁，麵條也都當天煮熟後，以電風扇吹涼，讓口感更Q彈。

涼麵的靈魂醬汁，則是以麻醬、醬油、醋、水、糖按比例調製，和別家店比更香甜。一般涼麵只會放小黃瓜絲或豆芽菜，王記涼麵配菜則放有小黃瓜絲、紅蘿蔔絲、豆芽菜等三菜一體，份量頗多，攪拌後吃起來更為清爽，口感也更豐富。

店裡免費的味噌湯也很受顧客歡迎，搭配涼麵食用甜鹹交替更讓人味口大開。不少顧客早上除了到店裡吃早餐外，也會外帶一份當午餐。

王記涼麵

地址：屏東市忠孝路134-7號

電話：0989-153-183

營業時間：平日早上6點半，假日早上7點，到賣完為止

公休日：無固定公休

售價：原味涼麵、蒜味涼麵小碗35元、大碗45元；雞絲涼麵小碗50元、大碗60元

(中時 )