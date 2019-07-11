《ESPN》記者洛威與薪資專家巴比馬克斯11日共同爆料，關於厄文和杜蘭特加盟籃網的合約細節，其中包含兩人各有100萬美元的獎勵條款，厄文竟然一口氣被規定了8項，達成難度一個比一個困難，算是相當嚴苛的激勵條款，KD則是列了4項。

厄文的獎勵條款包含例行賽至少出賽70場、例行賽場均失誤低於2.4次、例行賽場均罰球超過4.6次、例行賽罰球命中率超過8成85、例行賽場均投進2.8顆三分球、例行賽場均犯規2.1次以下、例行賽厄文在場每百回合籃網得分超過114分、例行賽厄文在場每百回合失分低於106分。

基本上，只要厄文達成其中一項就可領到12.5萬美元激勵獎金，可是達成難度都很高，像是第一項例行賽至少出賽70場，在厄文生涯8個球季當中，也只有3個球季達成，訂出如此嚴苛的獎勵條款，籃網無非希望他能在下季打出生涯代表作。

至於杜蘭特的100萬美元激勵規定就沒那麼嚴苛了，包含籃網闖進季後賽、籃網勝場數超過43場、例行賽至少出賽50場與入選全明星賽，只要滿足其中一項就可拿到100萬美元，只要等待杜蘭特傷癒復出，相信就算全數達成這4項獎勵機制也不困難。

(中時電子報)