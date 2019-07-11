以「面向未來的基礎教育」為主題的「第五屆京台基礎教育校長峰會」10日在北京開幕。通州區區長趙磊致辭表示，希望本次京台基礎教育峰會可以「強化兩地基礎教育領域互動，整合兩地優質資源」。台灣中小學校長協會榮譽理事長薛春光則稱，希望讓兩岸教育界人士坐下來，「建立起兩岸校長的專業對話的機制」。

由通州區政府主辦，北京教育學院、首都師範大學等單位協辦的「第五屆京台基礎教育校長峰會」在通州區潞河中學舉行，京台中小學校長、優秀教師和學生代表共400餘人參加。？

願增加兩岸教育交流，通州區區長趙磊致辭表示，「希望本次京台基礎教育峰會可以強化兩地基礎教育領域互動，整合兩地優質資源」，助力京台基礎教育共同發展，為培養更多能夠擔負起實現中華民族偉大復興的歷史使命的青年英才做出努力？

台灣中小學校長協會榮譽理事長薛春光表示，京台峰會今年進入第五屆，每年都新創意、新想法，教育必須面向未來。希望能通過此次活動，「讓兩岸教育界人士坐下來，建立起兩岸校長的專業對話的機制」，為孩子創造更美好的未來。？

薛春光注意到此屆峰會提昇了中小學生的參與度，並對主辦方的這一安排表示肯定。他建議，兩岸教師組成團隊，共研更加科學的教學方法，兩岸的青少年則應該攜手學習成長，共同面對未來的機遇和挑戰。

隨後，台北市南港小學、通州區潞河中學、通州區貢院小學校和首都師範大學的代表先後發言，交流京台兩地辦學育人的經驗理念、教學體系、課堂文化和促進中小學生全面發展的路徑與舉措。

峰會還組織台灣參會嘉賓走進北京大學、首都師範大學參訪交流，以增進京台校長和師生的相互了解，加深互相對中華傳統文化的認知，促進京台基礎教育交流合作。？？未來幾日，兩岸師生還將參訪首都師範大學、北京大學和北京世界園藝博覽會等地。峰會行程將於13日結束。

(中時 )