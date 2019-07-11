一份最新發布的報告說，大陸互聯網巨頭曾經在西方社交媒體平台被稱為「模仿者」，但是這種狀況一去不復返，而且這種趨勢現在正在逆轉。南華早報指出，全球互聯網公司，從美國到東南亞都在「尋求複製大陸概念」。大陸的一體式超級應用程序、社交商務以及短視頻等，都成為各國效仿的模式。

香港會展中心10日舉辦的2019 RISE科技大會上，南華早報及其姐妹網站平台Abacus與區塊鏈風險資本基金Proof of Capital執行合夥人楊佩珊，發布了他們共同撰寫的「2019年中國互聯網報告」。該報告深入探討了大陸成為全球創新領頭人的努力，並且檢視了其技術主導產業轉型所面臨的機遇和挑戰。

這份中國互聯網報告深入剖析了構成中國技術版圖的11個關鍵領域，包括電子商務，社交和即時通訊，共享經濟，5G，人工智能，智能手機和智能設備等。

該報告說，騰訊微信這種超級應用程序模式，正在成為印尼叫車公司Go-jek、日本的LINE、甚至美國的臉書等公司效仿的模式。微信即時通訊應用程序能向用戶提供範圍廣泛的服務，包括移動支付，叫外賣等。

報告認為，大陸也在世界電子商務以及短視頻方面引領世界。「字節跳動」公司推出的抖音能容用戶上傳15秒鐘的短視頻。抖音成為iOS應用程序商店連續5個季度下載最多的應用程序。

大陸今年技術發展的一個重要趨勢是引領世界5G技術網絡。大陸目前擁有最多數量的5G專利，5G試點項目正在十幾個城市運行，人口超過1億6千多萬。

人工智能也在大陸大範圍地使用，無論是通過人臉識別購買地鐵票，或入住酒店 ，還是為在線購物提供定制建議，或在網上瀏覽新聞等。在大陸，人工智能也被廣泛用作監視目的，幫助當局追蹤在逃逃犯，或執行交通法規。

(中時 )