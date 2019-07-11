郭台銘與支持者穿越馬路。（邱立雅攝）

郭台銘（中）在國旗屋前升旗唱國歌。（邱立雅攝）

郭台銘（中）結束高談闊論後大啖美食。（邱立雅攝）

國民黨總統初選候選人郭台銘11日上午到中壢忠貞市場進行掃街拜票，所到之處不少民眾大喊郭董加油，但由於正值婆婆媽媽買菜時段，也有民眾偷偷抱怨表示影響買菜路線，更有豬肉攤販直接大喊：「韓國瑜凍蒜！」

郭台銘前進忠貞市場掃街，由於支持者也相當熱情，準備前往張老旺國旗屋升旗時，大批人馬在馬路上來回游走，讓騎車、開車的居民只能閃躲人群前進，現場險象環生。

郭台銘戴上國旗帽大唱國歌與國旗歌，目光隨著國旗緩緩上升，他表示自己在30年前就戴上國旗帽舉辦員工活動，但蔡英文總統卻視國旗為羞恥，郭台銘還當場放話要去機場堵蔡英文送上國旗帽。

同時郭台銘也認為高雄市長韓國瑜應該好好守著高雄，未來他當選總統，高雄要什麼他都給。但如果失去高雄市，就很難再贏回來了，現在民進黨虎視眈眈，趁著大選進行操作並對民調灌水，想要擊潰國民黨，郭台銘希望黨中央要盡速改革，若還是這些老的中央委員，國民黨會離年輕人越來越遠。

近日郭台銘與商總理事長賴正鎰因「富人稅」鬧上媒體版面，郭台銘指自己過去曾因房地產問題得罪賴正鎰，並質疑賴正鎰反對他要課徵富人稅，是否是因為賴要炒房地產，郭台銘甚至放話表示若當選總統「第一個查他稅」

對於之前傳聞郭台銘有意買下Lamigo，卻自稱遭到「政治力介入」，批評桃園市長鄭文燦次舉是想要當蔡英文的副手發言人。郭台銘說Lamigo不願證實他要買球隊，他不願為難Lamigo老闆，出價是商業的行為，不需要有政治力的介入，他自承講話一項有憑有據，對方不賣也可以，他認為自可以幫忙出個好價錢。

(中時 )