女神小S老公「Mike」許雅鈞遭週刊爆料會愛心幫助需要工作的嫩模正妹，而除了介紹工作機會外，還曾義助黑澀會美眉一萬人民幣(約台幣4.4萬)，私下也會跟她們聚會，被拍到會後幫忙叫車送她們回家，對此小S也跳出來說話，說許雅鈞向來喜歡招待朋友，被拍到的正妹她也認識，護航老公到底。

許雅鈞爆出「愛心資助」事件，中國大陸網友因此挖出過去《康熙來了》的片段來流傳，名模王尹平在節目上爆料曾遭一名「不算是藝人」的男性摸背，對方還誇她的背部很滑很舒服「好嫩喔」，而王尹平還加碼透露這個人，當天來賓之一的安鈞璨(小安)也認識。

王尹平被某難搭訕摸背，還說男方「小安也認識」，很多人知道此人是誰，安鈞璨聞言後突然脫口：「尹平，不是說好以後不要講Mike（許雅鈞英文名）的事嗎？」，讓王尹平嚇到忙撇清，小S則氣到離開座位不錄了，搭檔蔡康永則忙安撫說：「他心裡還是有妳的」，小S只是乾笑回應，很難看出是否為藝人好友之間的開玩笑。

(中時電子報)