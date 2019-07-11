山上區公所11日邀請市府民政局、環保局、衛生局、轄區機關、寺廟、社區、工業區廠商、慈濟功德會等單位共同參與登革熱防疫工作會議。（劉秀芬翻攝）

台南市山上區公所11日邀請市府民政局、環保局、衛生局、轄區機關、寺廟、社區、工業區廠商、慈濟功德會等單位共同參與登革熱防疫工作會議，區長余基吉針對登革熱防治工作方法與重點進行簡報加強宣導，希望防疫行動從社區自主做起。

台南市目前發現有8例本土登革熱病例，市長黃偉哲要求市政府與區公所各單位全面啟動孳清與宣導工作，動員社區與民間的志工，共同加入防疫作戰。民政局專委楊雅苓11日出席山上區登革熱防疫工作會議，呼籲社區民眾共同配合，降雨後一周為防治關鍵期，應把握防疫時效，儘速清除積水容器，避免病媒孳生。

余基吉表示，感謝所有里長、志工常年協助區里環境清潔與防疫工作，山上區除了定期辦理防疫志工教育訓練外，並請社區民眾配合環境自主管理。本次會議公所特別邀請了寺廟人員與工廠代表，一起來做孳清工作，共同防範社區潛在病媒蚊孳生源。

山上區公所表示，民眾若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並主動告知活動史，以利衛生單位及時採取防治工作；最後呼籲所有的居民總動員消滅蚊子，清除積水容器讓病媒蚊無法找到產卵繁殖的環境。

(中時 )