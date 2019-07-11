彰化縣政府舉辦「王功漁火節」，20、21日登場，今年特別結合海牛文化、串聯美食商街，規畫百米烤蚵廊道、千坪童玩區，還提供萬份美食任您嘗、並打造5公尺王功燈塔扭蛋機。（吳敏菁攝）

彰化縣政府舉辦「王功漁火節」，20、21日登場，今年特別結合海牛文化、串聯美食商街，規畫百米烤蚵廊道、千坪童玩區，還提供萬份美食任您嘗、並打造5公尺王功燈塔扭蛋機。（吳敏菁攝）

彰化縣政府舉辦「王功漁火節」，海洋音樂會藝人馮玟璇率先暖場高歌。（吳敏菁攝）

王功夕照是彰化縣八大美景。（彰化縣政府提供）

王功燈塔是全台灣最年輕的燈塔，建於1983年。（彰化縣政府提供）

王功海域深入海中央5公里廣袤潮間帶，擁有全國最大蚵田，珍珠蚵潮來潮去洗三溫暖，肉質特別細膩好吃，王功夕照、海牛踏浪等美景人文更讓人流連，彰化縣政府舉辦「王功漁火節」，20、21日登場，今年特別結合海牛文化、串聯美食商街，規畫百米烤蚵廊道、千坪童玩區，還提供萬份美食任您嘗、並打造5公尺王功燈塔扭蛋機，多元活親子同歡，包括了海洋音樂會、祈福嘉年華、絢麗煙火秀及地方美食饗宴等，一起來「踏浪食蚵齊步奏」。

彰化縣長王惠美表示，王功漁火節已經邁入第15年了，今年特別打動線拉到街區和商家串聯，，提供免費的蚵仔體會券，民眾可以親自來剝蚵、烤蚵，品嘗當地新鮮的海鮮。並結合社區，和海牛文化串連，可以來王功芳苑乘著走海牛，走向還中央，拜訪蚵棚、現採、現烤，品嘗最新鮮的蚵仔，一起體驗芳苑王功漂亮的海景，相信大家一定會愛上王功。

王惠美表示，今年王功漁火節還有海洋音樂會表演，煙火秀，以及可以到福海宮祈福拜媽祖，活動還有設置千坪童玩區、親子遊戲及闖關遊戲、水上遊樂設施等。

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，王功蚵農最國最大，生態豐富，漁會才規劃全國第二個螻蛄蝦保護區，讓海牛、導覽解說引領，來一趟深入之旅，過去舉辦王功漁火節交通管制，這次更和商街結合，將活動拉到王功街上，結合了在地美食。

王功福海宮主委林益模說，縣府團隊有新的創意，10幾年來地方的街道可以進入了，街道上的商家大家都很高興，有烤蚵活動，在福海宮萬份的美食任你嘗，包括枝仔冰1000枝、茶葉蛋2000顆、菇菇雞湯1200份、雞翅1200份、雞排1200份。另外，再王功美食街還有免費提供香腸2000份、蛋塔1000份。

今年王功漁火節結合國際海牛文化節，將主題定調為「踏浪食蚵齊步奏」，就是要大力行銷「芳苑海牛」及王功最知名的「珍珠蚵」。因此這次特別推出了「百米烤蚵廊道」、「剝蚵大賽」、「海牛體驗券」等活動。還有「扭蛋樂尋寶」，特別打造高達5公尺王功燈塔扭蛋機，推出漁火節限定優惠，多項好禮免費扭；烤蚵尋寶趣則結合王功美食街店家，消費集點兌換摸彩券。

活動重頭戲「海洋音樂會」則邀請到知名主持人許志豪及張立東搭配甜美的DJ小倩。從白天開始即有一連串內容多樣的舞台表演，搭配整點噴發的消暑泡泡樂，晚間的音樂會，施放絢燦煙火。

活動定點提供免費接駁車服務，從每日9點至晚上11點止。今年同樣也規劃由彰化火車站至王功福海宮的直達專車，歡迎民眾多加搭乘利用，相關資訊可上活動官網查詢。

(中時 )