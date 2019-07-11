路透社周三（10日）最新調查結果顯示，大陸今年的經濟增長幅度將放緩到6.2％，為近30年來的新低。路透對大陸2019全年經濟成長的預測，接近北京政府設定的6至6.5％增幅的底線，

受美中貿易戰帶來的經濟重挫，北京政府推出一系列支撐經濟發展的措施，提振內需。然而，大陸近幾月以來公布的部分經濟資料並不樂觀。外界預計，北京可能很快就會推出新的刺激經濟計畫，防止經濟走緩的情況更嚴重，造成大量失業。

美國之音報導，路透對72家機構進行的調查顯示，大陸第二季度的經濟增幅將從第一季度的6.4％，下降到6.2％，並且在全年保持在該水準上。陸官方將於7月15日公布第二季度的國內生產毛額（GDP）資料。

深圳招商證券資深分析師張益平認為，美國5月對2000億美元大陸進口產品加徵25％的關稅，會拖累大陸本年度下半年的經濟成長。他認為，大陸可能繼續堅持更適度的寬鬆政策，而非採取更激進的措施。

不過，大陸央行行長易綱6月曾說過，如果中美貿易戰繼續惡化，政府有「很大的」調整政策空間。

路透的調查還預計，2020年大陸經濟增幅將進一步放慢到6％ 。

(中時 )