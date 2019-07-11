台灣動保行政監督聯盟日前於寵物用品展上擺攤問卷調查。-2（台灣動物保護行政監督聯盟提供）

台灣動保行政監督聯盟問卷調查，發現毛小孩家長對動物保護警察議題最關心。（台灣動物保護行政監督聯盟提供）

台灣動保行政監督聯盟日前於寵物用品展上，以問卷調查毛小孩家長所關注動保議題，在回收1873份問卷中，發現民眾關心議題前三名，以設置「動物保護警察」獲481票、得票率達26％最高，其次為「瀕危動物入專法」、「動物權入憲」，顯見毛家長已不僅在意個別寵物照顧，已擴及更廣的動保政策，顯見動保意識抬頭。

動督盟調查發現，關心設置「動物保護警察」獲481票，位居第一，其次為「瀕危動物入專法」獲416票，「動物權入憲」獲385票，「犬貓登記入戶籍」獲369票，此四選項均獲高投票數，另外，「付費寵物救護車」則有125票，「校園犬貓政策」獲97票。

台南大學行政管理系副教授吳宗憲指出，印象中參與寵物展飼主傾向於自己寵物的照顧，但此次調查，照顧個別寵物議題，如付費寵物救護車，卻非飼主最重視的，反而是設置動物保護警察、瀕危動物入專法獲得第一、二名，寵物飼主願將關愛移至野生動物，顯見動保意識成長。

動督盟召集人表示，諸如動物權入憲議題，一般人可能因很難理解而放棄支持，但這次投票支持者既知道入憲的意義，也知道修憲的難度，仍企盼入憲能對動物在法律保護的全面提升，可見台灣不必只是欣羨外國，也可能有全面提升動物法律地位的一天。

動督盟執行長何宗勳表示，調查6個選項是動督盟8年來從事公民運動所研究趨勢，調查可看出動保意識抬頭，期待動物從「物」變成「生命」，且近年黑熊與石虎事件，民眾對台灣自己稀有瀕危動物也開始關心。

(中時 )