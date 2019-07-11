台大醫學院院長出爐 倪衍玄8／1接任 13:032019/07/11 中時電子報 杜欣穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 倪衍玄對臨床、研究、教學都有熱情，且與病友、學生相處融洽。（摘自台大兒童醫院） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台大醫院院長人選有譜了！台灣大學校方今證實，醫學院院長已透過遴選產生，由臺大醫學院副院長倪衍玄接任，將於8月1日就任。而臺大醫院院長已延宕半年，傳出由代理院長陳石池擔任，但尚未被證實。 根據《東森新聞雲》報導，上個月就傳出臺大醫學院副院長倪衍玄將接任院長一職，今獲台灣大學證實。 倪衍玄專精於小兒肝炎學、內視鏡、超音波的倪衍玄，與台北市長柯文哲是同班同學，且為台大醫學院臨床醫學研究所博士，醫界、病友圈對其讚賞有加。 (中時電子報) #院長 #醫學院 #臺大 #接任 #台大醫 也許您會感興趣 推薦閱讀 龍團隊再一人！林陵三接中華顧問工程司董座 20:392019/07/07 生活 林陵三接中華顧問工程司董座 董事會明通過人事 14:002019/07/08 政治 2020臺大全球企業家班 加值企業家即戰力 04:102019/07/09 投資理財 臺大開班 研習系統設計與整合 04:102019/07/09 企業經營 《生醫股》美時研發副總由Manish Chawla接任 07:452019/07/09 財經 《產業》台北士林萬麗酒店總經理，丹尼爾接任 11:082019/07/09 財經 郭芷嫣遭爆台大醫畢業 網起底真相曝光 11:212019/07/10 生活 蘇嘉全妻擬參選立委 卓榮泰：應不會成為問題 14:082019/07/10 政治 軍公教調薪由蘇貞昌決定 全教總：調薪不是恩賜 20:172019/07/10 生活 妻參選立委引爆紛爭 蘇嘉全：已向總統表達不爭取下屆不分區 21:032019/07/10 政治 生活熱門新聞 踩飛安紅線 長榮航空開除「加料」郭芷嫣 - 生活 - 中時 郭芷嫣遭爆台大醫畢業 網起底真相曝光 - 生活 「加料」郭芷嫣遭免職 工會喊冤： 長榮過度檢視 - 生活 下個罷工行業是？內行人猜「罷工開山祖師」 - 生活 長榮「內鬼」滲透工會？律師揭資方間諜殺傷力 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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