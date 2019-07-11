台大醫院院長人選有譜了！台灣大學校方今證實，醫學院院長已透過遴選產生，由臺大醫學院副院長倪衍玄接任，將於8月1日就任。而臺大醫院院長已延宕半年，傳出由代理院長陳石池擔任，但尚未被證實。

根據《東森新聞雲》報導，上個月就傳出臺大醫學院副院長倪衍玄將接任院長一職，今獲台灣大學證實。

倪衍玄專精於小兒肝炎學、內視鏡、超音波的倪衍玄，與台北市長柯文哲是同班同學，且為台大醫學院臨床醫學研究所博士，醫界、病友圈對其讚賞有加。

(中時電子報)