強仁發文宣布退團。（圖／翻攝自kanginnim IG）
強仁發文宣布退團。（圖／翻攝自kanginnim IG）
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안녕하세요. 강인입니다. 정말 오랜만에 여러분들께 소식을 전하네요. 좋지 않은 소식이라 마음이 무겁지만 고심 끝에 글을 올립니다. 저는 이제 오랜 시간 함께했던 ‘슈퍼주니어’란 이름을 놓으려 합니다. 항상 멤버들에게는 미안한 마음뿐이었습니다 하루라도 빨리 결심하는 것이 맞다고 항상 생각해왔지만 못난 저를 변함 없이 응원해 주시는 분들과 회사 식구들이 마음에 걸려 쉽사리 용기 내지 못했고 그 어떤것도 제가 혼자 결정해서는 안된다는 생각도 했습니다 하지만 제 문제로 인해 겪지 않아도 될 일들을 겪는 멤버들을 지켜보면서 더 이상 늦춰서는 안되겠다는 판단을 하게 되었습니다. 무엇보다 14년이란 오랜 시간 동안 언제나 과분한 사랑을 주신 E.L.F. 여러분들께 가장 죄송한 마음입니다. 많이 늦었지만 슈퍼주니어란 이름을 내려놓고 홀로 걷는 길에도 항상 미안함과 고마움을 가슴에 새기고 나아가겠습니다. 끝까지 저를 배려해 준 멤버들과 회사 식구분들께 정말 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 언제나 슈퍼주니어가 승승장구하기를 응원하겠습니다. 감사합니다.

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34歲韓國男星強仁（本名：金永雲）2005年以團體Super Junior成員身分出道，2009年發生夜店鬥毆和酒駕逃逸事件後，便決定宣布入伍，2016年又發生二次酒駕逃逸事件，使其演藝工作一路被冷凍，今(11日)強仁透過IG宣布「將放下長久相伴的Super Junior這個名字」，正式宣布退團。

強仁今在IG表示：「大家好，我是強仁，隔了許久時間重新跟大家聯繫，但要帶來的不是一個好消息，因此現在心情很沉重，深思熟慮後仍決定將這些文字發出。現在，我決定放下長久相伴的Super Junior這個名字。一直以來都對成員深感抱歉，也認為早該下定決心」。

強仁坦言自己一直以來都受到公司和家人支持著不爭氣的他，使他一直無法鼓起勇氣做決定，但看到成員為了他經歷了不該經歷的事，令他覺得不能再拖延，才正式決定退出SJ。最後強仁強調，對於14年來陪伴他的E.L.F.（SJ粉絲名）最感到抱歉，也非常感謝成員和公司的家人們，之後他會繼續為SJ應援，未來也會將這份心情銘記在心。

強仁出道至今惹出過不少話題，除了兩次酒駕和夜店鬥毆事件外，2017年還爆出在夜店對一名女子酒後動粗，警方趕到現場後，該女子表示不願提告，因此沒立案，警方隨後證實該女是強仁女友。強仁也曾在節目上回憶當兵前出包時，「在一個月內向社長下跪兩次」。

而對於強仁退團聲明，SJ所屬Label SJ表示：「尊重強仁的退團意願，但公司專屬合同不變，未來暫未決定任何工作計畫」。

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(中時電子報)

#強仁 # Super Junior