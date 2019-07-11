強仁發文宣布退團。（圖／翻攝自kanginnim IG）

34歲韓國男星強仁（本名：金永雲）2005年以團體Super Junior成員身分出道，2009年發生夜店鬥毆和酒駕逃逸事件後，便決定宣布入伍，2016年又發生二次酒駕逃逸事件，使其演藝工作一路被冷凍，今(11日)強仁透過IG宣布「將放下長久相伴的Super Junior這個名字」，正式宣布退團。

強仁今在IG表示：「大家好，我是強仁，隔了許久時間重新跟大家聯繫，但要帶來的不是一個好消息，因此現在心情很沉重，深思熟慮後仍決定將這些文字發出。現在，我決定放下長久相伴的Super Junior這個名字。一直以來都對成員深感抱歉，也認為早該下定決心」。

強仁坦言自己一直以來都受到公司和家人支持著不爭氣的他，使他一直無法鼓起勇氣做決定，但看到成員為了他經歷了不該經歷的事，令他覺得不能再拖延，才正式決定退出SJ。最後強仁強調，對於14年來陪伴他的E.L.F.（SJ粉絲名）最感到抱歉，也非常感謝成員和公司的家人們，之後他會繼續為SJ應援，未來也會將這份心情銘記在心。

強仁出道至今惹出過不少話題，除了兩次酒駕和夜店鬥毆事件外，2017年還爆出在夜店對一名女子酒後動粗，警方趕到現場後，該女子表示不願提告，因此沒立案，警方隨後證實該女是強仁女友。強仁也曾在節目上回憶當兵前出包時，「在一個月內向社長下跪兩次」。

而對於強仁退團聲明，SJ所屬Label SJ表示：「尊重強仁的退團意願，但公司專屬合同不變，未來暫未決定任何工作計畫」。

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(中時電子報)