2019亞太城市峰會暨市長論壇7月7日至10日在澳洲布里斯本登場，台中市副市長令狐榮達受邀代表市長盧秀燕出席，他於台灣時間10日在峰會分享台中創新及數位治理願景，向國際上介紹盧市長「台中富市3」市政願景，獲得與會人士肯定。

昨日的市長論壇中，令狐副市長分享台中創新及數位治理願景，並與澳洲多位市長交流，希望運用政府資訊公開與領導治理能力，吸取國際經驗落實在地施政，加乘智慧運輸、文化多樣性，與世代共融。

令狐榮達並在峰會的永續城市座談會上發表專題演說，闡述市府「台中富市3」願景，並以台中世界花卉博覽會為例，探討台中採取智慧科技、生態保育併行的治理模式，實踐聯合國永續發展目標，建立全球夥伴關係，現場獲得熱烈迴響。

令狐榮達表示，水湳國際會展中心已於今年開工動土，希望連結在地自行車、工具機零組件、航太等產業聚落，輔以陸海空三港優勢與自由貿易港區，帶動亞太產業發展。而台中世界花卉博覽會強調「只優化、不破壞」的發展理念，未來這樣的永續精神也將融入「水湳智慧城」、「大巨蛋」等重大建設規劃，使台中邁向經濟成長、社會進步、環境保護均衡發展的智慧永續城市。

令狐榮達會中也邀請各城市到台中參加已經開跑的台中購物節，及明年即將舉辦的「2020台灣燈會」、「世界蘭花會議」等國際活動，體驗台中豐沛活力。

(中時 )