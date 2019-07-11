▲南投縣府環保局以無人空拍機結合紅外線熱顯像儀，進行工業區巡查。（環保局提供）

南投縣府環保局為有效提升夜間稽查效率，今年度延續執行無人空拍機結合紅外線熱顯像儀，進行工業區巡查；以科技執法，確認區內工廠有無違法排放情形，並藉由空拍作業擴大監控範圍，稽查鎖定違法排放空污源頭，確保汙染熱區周邊居民的生活品質。

環保局長方信雄指出，紅外線熱顯像儀是將熱資訊瞬間視覺化原理，以溫度差異的輻射能量轉換為電訊顯示影像，掌握空污排放情形，藉以提高稽查效率。方局長並表示，夜間稽查常因視線不佳而影響稽查效率，本年度將不定期利用無人空拍機結合紅外線熱顯像儀，全面掌握工廠排放現況。

環保局也指出，該局曾於107年利用無人空拍機結合紅外線熱顯像儀稽查，發現區內一家膠帶製造業未有效收集處理廢氣即逕行於緊急排放口違法排放，後續依空污法第23條規定告發處分並令製程立即停工改善。

為避免區內工廠再有相同違法情形，本年度持續規劃執行無人空拍機稽查作業，分別於5月及6月各執行一次南崗工業區夜間空拍，針對區內化工廠、膠帶業、表面塗裝工廠等業別全面稽查，未發現有工廠違法偷排情形發生。

該局也呼籲業者應依規定進行操作，妥善進行設備保養維護，定期檢視設備運作狀況，避免發生異常排放仍未察覺的情形，倘查獲違法排放，將依法嚴懲，絕不寬貸。

(中時 )