大陸商人及旅客經常成為國外犯罪分子的目標。近日有大陸公民在俄羅斯莫斯科存錢時遭遇騙局被搶，目前俄聯邦當局經過調查已逮捕了多名涉案的俄聯邦安全局工作人員。俄媒的最新消息披露，這名大陸人的損失高達1.4億盧布（約1512萬元人民幣）。

據俄羅斯衛星通訊社11日報導，這起案件的受害者是在莫斯科薩達沃商城工作的一名大陸公民。6月10日，這名商人攜帶超過1億盧布現款到銀行存款時遭遇騙局。7名俄聯邦安全局工作人員在得到銀行員工的通風報信後趕到現場，並以「這些錢是黑錢」為由為由對這名大陸人搶劫後分贓。7月4日，這7名聯邦安全局工作人員已被拘留。

俄羅斯《生意人報》援引消息人士稱，俄聯邦安全局莫斯科辦公室的員工涉嫌竊取了這名大陸公民1.4億盧布。這些嫌犯希望將這筆錢兌換成超過200萬美元。

據稱，其中3人隸屬阿爾法特種部隊，1人隸屬信號旗特種部隊，2人是K部門的軍官，還有1人是聯邦安全局學院的工作人員。5日，莫斯科駐軍軍事法院代表透露，法院4日已下令羈押5名涉嫌持械搶劫的俄聯邦安全局工作人員，還有2人在家中被軟禁。

(中時 )