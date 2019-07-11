行政院會上午通過「大眾捷運法」及「鐵路法」部分條文修正案。針對大法官認為，現行政府可徵收軌道以外的毗鄰地區土地，進行土地開發，不符憲法的比例原則，修法已刪除違憲規定。未來土地取得將以有償撥用，區段徵收或協議價購方式取得。

行政院表示，大眾捷運法第現行規定，主管機關為土地開發，依法可報請徵收軌道以外的毗鄰地區土地。但司法院2015年9月25日作成釋字第732號解釋，大法官認為這項規定不符憲法的比例原則，也有違憲法保障人民財產權及居住自由意旨，應檢討修正。修法後已刪除法條中「毗鄰地區土地」等相關文字與定義。

交通部鐵道局副局長楊正君表示，修法後以「捷運開發區」的定義劃設，未來土地取得要以有償撥用，區段徵收或協議價購方式取得，其中只有跟捷運設施有必要者，在協議價購不成時才能進行徵收。另外，在新增取得的捷運開發區不動產移轉，也授權未來可以移轉第三人。

交通部也說，為建立大眾捷運系統使用產品的檢測驗證制度，修法並增訂經交通部指定之產品，應向交通部認可之檢測驗證機構申請檢測或驗證合格後才能使用，並授權交通部公告指定產品之類別、項目及其檢測程序或驗證基準。而所謂產品，則包括實務上使用於鐵路的材料、零組件、硬體設備、軟體、系統及其他構成鐵路的部分等。

此外，為利捷運建設推動，促進都市發展，這次修法對位於捷運禁建範圍內興辦的公共工程，經採取必要保護措施者，將不受禁建規定限制。

(中時 )