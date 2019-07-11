桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣在罷工後因霸凌組員、餐點中加料等言論，昨遭長榮航空約談，並在今日上午的人評會中遭開除。

長榮勞資簽下團體協約後，網路出現多張截圖，郭芷嫣在群組對話寫下，「我一定電啊，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有欸」、「不電落跑的電誰」、「中途跳船的，電爆」、「entree要被加料的人」等，引起社會批評與恐慌，長榮已認定涉及飛安且傷害公司形象。

空服員工會8日指出，網路上流傳的可能是偽造的假訊息，質疑是帳號遭盜用。但隨著長榮向警方報案，郭9日透過書面承認話是她說的，工會也在10日改口，坦承查證不周。

長榮航空董事長林寶水昨發出內部信，宣示反霸凌決心，表示公司會儘速建立一套更完善的防止職場霸凌的系統，保護全體員工，讓大家有免於恐懼的自由。

據悉，長榮航空昨日已約談郭芷嫣，並在今日上午進行人評會，會議在中午前結束，確定將她開除。

航空界人士認為，同樣是員工言行且涉及飛安，長榮航空連機師都敢開除了，更何況是專業較低、容易取代的空服員，從前天長榮將機師免職的動作看來，今天郭芷嫣被開除並不讓人意外。

(中時 )