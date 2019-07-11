環保團體綠色和平、荒野保護協會完成1年的海岸快篩調查，走訪本島海岸121個測點，估計約有1227萬公升（15萬袋）、646噸垃圾，並以北海岸的基隆、新北、桃園，以及西南海岸的彰化、雲林、嘉義、台南的海岸汙染最嚴重，這些縣市海岸線長度佔全島10％，卻累積一半垃圾，可說是海廢熱區。

環團統計，新北瑞芳（145袋）、彰化大城（74袋）、台南青草崙（68袋）是垃圾量前3名。其他較嚴重地區包括新北瑞芳員山子分洪道、雲林麥寮六輕北側、桃園觀音白玉海濱等，共計13處。這些垃圾中仍以塑膠瓶罐占比最高，其次是發泡塑膠（如保麗龍）與廢棄漁具。

綠色和平海洋專案主任顏寧表示，海岸快篩調查的方法在日韓己行之有年，若把這次調查的結果與日本、韓國相比，可發現台灣的海岸線總長度只占日本3.4％、韓國0.8％，但平均每1公里海岸線上的海廢體積卻是日本的2.4倍、韓國的1.7倍。

綠色和平指出，即使每年都有官方或民間舉辦淨灘，但仍無海岸上的海廢垃圾總量與汙染熱區的數據資料，長期下來，海廢清理預算資源未能有效運用，也追蹤不到海廢生成頻率。

顏寧建議，除了從源頭減少使用一次用塑膠製品，清理海岸垃圾更是刻不容緩。初步估算新北瑞芳、桃園觀音、彰化大城及台南青草崙這四處，清除一次的費用為80萬元。但因缺乏常態性海岸清理經費，所以經過數次快篩調查，岸上垃圾不僅沒有減少，甚至可能重複沖積。

因此綠色和平呼籲，優先處理海廢熱點，防堵垃圾回到海裡重複汙染，並在清除時須紀錄下來作為海廢監測資料，以理解海廢的累積速度、是否在特定季節累積等，才能提高清理效率。

(中時 )