國民黨黨內總統初選民調，7月8日開跑，今（11）邁入第4日。各候選人支持者嚴陣以待，就盼民調電話能打到自己家。一位力挺高雄市長韓國瑜的「韓粉」在網路分享，自己為求電話響，乾脆在家裡電話旁「擺陣」，高喊：「陣仗擺下去，我就不相信，電話不會響。」

網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「初選進入第四天，陣仗擺下去，我就不相信，電話不會響，18:00準時開酒，沒時間備菜，花生米下酒，陣仗說明：這陣法，借韓國瑜的地氣，接往初選民調單位，然後打通到我家電話，玄吧！」附圖中，網友將家中市內電話，用各色韓國瑜週邊品圍繞，包括「土包子志工團」國旗、「庶民選總統，總統選庶民」扇子、韓國瑜紀念酒與韓國瑜公仔。

文章一出，不到1小時即獲得破600個讚、破100則留言與數次分享。

其他網友紛紛回應：「太搞笑了，感覺是在拜拜的大陣仗」、「可別喝茫了，忘記怎麼說」、「不要喝醉誤事，回答口齒不清」、「擺出香案，放上韓國瑜紀念酒，手搖韓軍旗，乞求蒼天！」「等待民調電話1百招……這是第幾招？」「熱曬雨淋都不怕了。等電話又算什麼？加油，今天會更好！」

(中時電子報)